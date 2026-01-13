Президент Литвы призвал "не наступать на грабли" тех, кто хочет переговоров с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа скептически высказался о желании некоторых лидеров стран ЕС вернуться к диалогу с российским правителем Владимиром Путиным.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Так Науседа отреагировал на недавние призывы президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони к ЕС начать переговоры с Россией.

"Когда мы разговариваем на разных языках, часто помогает переводчик или словарь. Когда одна из сторон разговаривает на языке мира, а другая – ракетами, объясниться невозможно, ни один переводчик здесь не поможет", – подчеркнул он.

Науседа также добавил, что Россия продолжает проводить свою империалистическую политику и "разрывать Украину на куски".

"И любые переговоры с ней будут восприняты как признак нашей слабости, как возможность еще больше загнать нас в угол. Я очень хотел бы, чтобы наши коллеги из ЕС не ошибались и не наступили в очередной раз на те же грабли", – отметил президент Литвы.

Главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо 12 января заявила, что на определенном этапе процесса установления мира в Украине состоятся переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых примет участие и ЕС.

Перед тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером. С этой позицией согласилась итальянский премьер Джорджа Мелони.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.