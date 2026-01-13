У Гренландії розслідують, хто запросив посланця Трампа на перегони на собачих упряжках

Організатори традиційних собачих перегонів у Гренландії заявили, що розслідують, хто надіслав запрошення спеціальному посланцю президента США Дональда Трампа на острів.

Про це вони заявили у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Гренландська асоціація собачих перегонів (KNQK) заявила, що американський журналіст повідомив їм про запрошення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі, який також є спецпредставником Трампа щодо Гренландії, на щорічні перегони.

Асоціація заявила, що "неприйнятно, щоб політичний тиск чинився ззовні", і назвала "участь іноземних політичних діячів" абсолютно недоречною.

"Правління наразі тісно співпрацює з патронами, щоб з'ясувати, хто надіслав запрошення іноземним діячам. Після завершення цього розслідування правління надасть додаткову інформацію", – йдеться у заяві KNQK.

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса Уша мала відвідати перегони на собачих упряжках минулого року під час американського туру островом, але скасувала свою участь після протестів.

Трамп, який стверджує, що контроль над Гренландією є стратегічною необхідністю для безпеки США та Арктики, нещодавно висміяв зусилля Копенгагена щодо зміцнення оборони острова. "Знаєте, у чому полягає їхня оборона? У двох собачих упряжках", – глузував він.

До того ж Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Уряд Гренландії заявив 12 січня, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО.