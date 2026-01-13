В Гренландии расследуют, кто пригласил посланника Трампа на гонки на собачьих упряжках

Организаторы традиционных собачьих гонок в Гренландии заявили, что расследуют, кто прислал приглашение специальному посланнику президента США Дональда Трампа на остров.

Об этом они заявили в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Во вторник Гренландская ассоциация собачьих бегов (KNQK) заявила, что американский журналист сообщил им о приглашении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри, который также является спецпредставителем Трампа по Гренландии, на ежегодные гонки.

Ассоциация заявила, что "неприемлемо, чтобы политическое давление оказывалось извне", и назвала "участие иностранных политических деятелей" абсолютно неуместным.

"Правление сейчас тесно сотрудничает с патронами, чтобы выяснить, кто прислал приглашения иностранным деятелям. После завершения этого расследования правление предоставит дополнительную информацию", – говорится в заявлении KNQK.

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша должна была посетить гонки на собачьих упряжках в прошлом году во время американского тура по острову, но отменила свое участие после протестов.

Трамп, который утверждает, что контроль над Гренландией является стратегической необходимостью для безопасности США и Арктики, недавно высмеял усилия Копенгагена по укреплению обороны острова. "Знаете, в чем заключается их оборона? В двух собачьих упряжках", – насмехался он.

К тому же Трамп допустил, что США "возможно, придется выбрать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Правительство Гренландии заявило 12 января, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО.