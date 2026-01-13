В Германии выдвинули обвинения украинцам, подозреваемым в диверсии в пользу РФ

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Die Welt.

Обвинения выдвинули через восемь месяцев после ареста подозреваемых. По данным прокуратуры в Карлсруэ, Даниил Б. и Владислав Т. должны были отправить две посылки с активированными GPS-трекерами из Кельна в Украину в марте 2025 года. Целью было расследовать маршруты доставки и поставщика услуг. Посылки должны были взорваться в Германии или по дороге в Украину.

По данным следствия, такое задание подозреваемые получили от разведывательной службы России через посредников в Украине.

В попытке диверсии был задействован еще один украинец – Евгений Б.. Его арестовали в Швейцарии, а оттуда экстрадировали в Германию в декабре. По сообщениям, ему вскоре вынесут обвинение.

Напомним, в мае 2025 года немецкие следователи сорвали диверсию с посылками со взрывчаткой. Трое подозреваемых оказались украинцами.

Ранее немецкие СМИ узнали, что европейские следователи, привлеченные к расследованию прошлых инцидентов с "взрывными посылками", считают, что их подстроили российские спецслужбы, а среди завербованных исполнителей есть украинцы.

Перед этим похожие детали узнало агентство Reuters – в материале говорится, что российские спецслужбы причастны к ряду взрывов посылок в странах Европы, а среди завербованных исполнителей были украинцы.