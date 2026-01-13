Смертность во Франции впервые превысила рождаемость со времен Второй мировой войны

Национальный институт статистики INSEE заявил, что во Франции в 2025 году впервые с конца Второй мировой войны количество смертей превысило количество рождений, что подрывает ее давнее демографическое преимущество над другими странами Европейского Союза.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национального института статистики INSEE, передает "Европейская правда".

Национальный институт статистики INSEE сообщил, что в 2025 году зарегистрировали 651 тысячу смертей и 645 тысяч рождений – количество которых резко сократилось после начала глобальной пандемии COVID.

Франция традиционно имела лучшие демографические показатели, чем большинство стран Европы, но старение населения и снижение рождаемости свидетельствуют о том, что она не защищена от демографического кризиса, который оказывает давление на государственные финансы по всему континенту.

INSEE сообщил, что в прошлом году уровень рождаемости упал до 1,56 ребенка на женщину, что является самым низким показателем со времен Первой мировой войны и значительно ниже 1,8, предусмотренного в прогнозах пенсионного фонда пенсионным консультативным советом.

В 2023-м, последнем году, за который есть сравнительные данные по ЕС, Франция заняла второе место с коэффициентом рождаемости 1,65, уступая Болгарии с показателем 1,81.

Несмотря на то, что смертность превышает рождаемость, население Франции в прошлом году несколько выросло до 69,1 млн человек благодаря чистой миграции, которую INSEE оценил в 176 тысяч человек.

"Учитывая выход на пенсию многочисленных поколений, рожденных в 1960-х годах, напряженность на рынке труда и проблемы с рабочей силой, вероятно, будут быстро расти в ближайшие годы", – сказал экономист Филипп Кревель из аналитического центра Cercle d'Epargne.

Писали, что в 2024 году в Бельгии родилось меньше всего детей за все годы со Второй мировой войны.

Предварительные статистические итоги из Италии также свидетельствуют, что в 2024 году рождаемость опустилась до рекордного минимума.