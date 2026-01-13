Глава правительства Гренландии объяснил, почему остров не хочет быть частью США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не хочет быть частью США, поскольку стремится остаться в составе Дании и развивать мирное сотрудничество с Соединенными Штатами и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает DR.

Глава правительства острова повторил, что гренландцы не хотят быть в составе США, а вместо этого выбирают Данию и НАТО.

"Наша цель и желание – это мирный диалог, ориентированный на сотрудничество, международное право и наше право на собственную территорию", – сказал Нильсен.

"Мы говорили об этом с первого дня: мы хотим сотрудничества, мы хотим альянса. На этом мы и базируется наша позиция", – добавил премьер-министр.

Глава правительства Гренландии повторил, что остров не продается. Его позицию поддержала премьер-министр Дании.

На вопрос о том, что можно предложить американцам, чтобы положить конец кризису вокруг Гренландии, Метте Фредериксен ответила, что Дания лишь может оставаться "хорошим союзником" для Вашингтона.

"Мы можем предложить быть хорошим союзником, которым мы были в течение многих лет", – сказала Фредериксен.

Напомним, в конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект под названием "Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата".

Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

