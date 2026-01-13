Британія та Польща домовилися про співпрацю у захисті повітряного простору

Велика Британія та Польща домовилися про тіснішу співпрацю на посилення захисту повітряного простору.

Про це стало відомо під час візиту польського президента Кароля Навроцького до Лондона у вівторок, 13 січня, пише Politico, передає "Європейська правда".

Британія та Польща активізують спільну підготовку пілотів вертольотів і спільно працюватимуть над новими можливостями протидії атакам з повітря.

Британські та польські військовослужбовці будуть разом тренуватися у віртуальних середовищах, щоб вдосконалити техніки протиповітряної оборони, а вісім польських військових пілотів вертольотів пройдуть навчання у Великій Британії в рамках програми військової авіації НАТО.

Як зазначається, двоє польських інструкторів з вертольотів будуть постійно дислокуватися в RAF Shawbury у Вест-Мідлендсі для повного ротаційного туру.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав Польщу "важливим союзником Великої Британії в цю епоху зростаючих загроз" і сказав, що разом вони "підвищують обороноздатність Європи і протистоять загрозі з боку Путіна".

У січні минулого року писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідував Варшаву для переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, за підсумками яких країни почали роботу над новою угодою про оборону та безпеку.

Навесні писали, що винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії (RAF), які базуються на авіабазі в польському Мальборку двічі піднімалися в повітря для захисту повітряного простору НАТО від російських літаків.