Великобритания и Польша договорились о сотрудничестве в защите воздушного пространства

Великобритания и Польша договорились о более тесном сотрудничестве в области усиления защиты воздушного пространства.

Об этом стало известно во время визита польского президента Кароля Навроцкого в Лондон во вторник, 13 января, пишет Politico, передает "Европейская правда".

Великобритания и Польша активизируют совместную подготовку пилотов вертолетов и будут совместно работать над новыми возможностями противодействия атакам с воздуха.

Британские и польские военнослужащие будут вместе тренироваться в виртуальных средах, чтобы усовершенствовать техники противовоздушной обороны, а восемь польских военных пилотов вертолетов пройдут обучение в Великобритании в рамках программы военной авиации НАТО.

Как отмечается, двое польских инструкторов по вертолетам будут постоянно дислоцироваться в RAF Shawbury в Вест-Мидлендсе для полного ротационного тура.

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал Польшу "важным союзником Великобритании в эту эпоху растущих угроз" и сказал, что вместе они "повышают обороноспособность Европы и противостоят угрозе со стороны Путина".

В январе прошлого года писали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посещал Варшаву для переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которых страны начали работу над новым соглашением об обороне и безопасности.

Весной писали, что истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF), базирующиеся на авиабазе в польском Мальборке, дважды поднимались в воздух для защиты воздушного пространства НАТО от российских самолетов.