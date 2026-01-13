Почесний голова соціал-демократів Литви: питання місця Жемайтайтіса у коаліції доведеться вирішити

Витеніс Андрюкайтіс, почесний голова Соціал-демократичної партії і член Європейського парламенту заявив, що питання про те, чи залишиться партія "Зоря Німану" в коаліції, залишається на порядку денному соціал-демократів.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, передає "Європейська правда".

Андрюкайтіс заявив, що питання щодо голови "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса варто обговорити оремо.

"Питання про місце Жемайтайтіса в коаліції залишається на порядку денному. Я підняв його в грудні минулого року. Тепер я повторю те саме, бо іншого виходу немає; це питання має бути вирішене", – наголосив він.

Почесний голова Соціал-демократичної партії акцентував, що навіть якщо Жемайтайтіс оскаржить це рішення, "проблема з його мандатом у Сеймі вже існує".

Нагадаємо, вільнюський окружний суд в грудні оголосив вирок Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання. Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

9 грудня повідомляли, що Соціал-демократична партія Литви вирішила поки не виключати з коаліції "Зорю Німану".

