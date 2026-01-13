Почетный председатель социал-демократов Литвы: вопрос о месте Жемайтайтиса в коалиции придется решить

Витенис Андрюкайтис, почетный председатель Социал-демократической партии и член Европейского парламента заявил, что вопрос о том, останется ли партия "Заря Ниману" в коалиции, остается на повестке дня социал-демократов.

Об этом он сказал в интервью LRT, передает "Европейская правда".

Андрюкайтис заявил, что вопрос о председателе "Зоря Ниману" Ремигиюсе Жемайтайтисе стоит обсудить отдельно.

"Вопрос о месте Жемайтайтиса в коалиции остается на повестке дня. Я поднял его в декабре прошлого года. Теперь я повторю то же самое, потому что другого выхода нет; этот вопрос должен быть решен", – подчеркнул он.

Почетный председатель Социал-демократической партии акцентировал, что даже если Жемайтайтис обжалует это решение, "проблема с его мандатом в Сейме уже существует".

Напомним, вильнюсский окружной суд в декабре объявил приговор Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

9 декабря сообщалось, что Социал-демократическая партия Литвы решила пока не исключать из коалиции "Зорю Ниману".

