В Эстонии депутатам предлагают активнее использовать ИИ для подготовки законопроектов

Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста считает, что при подготовке и проверке законопроектов депутаты могли бы активнее использовать искусственный интеллект.

Как сообщает "Европейская правда", заявление эстонского министра приводит ERR.

По ее словам, ИИ способен выявлять нелогичные и абсурдные ошибки, которые возникают из-за сложности юридических текстов.

"Когда в текстах законов много перекрестных ссылок, читать такой документ трудно даже подготовленному юристу", – отметила Пакоста.

При этом министр подчеркнула, что искусственный интеллект не является универсальным решением.

"Это лишь один из инструментов. Главная проблема – в том, что законопроекты часто написаны так сложно, что их содержание до конца не понимают даже специалисты", – сказала она.

По ее словам, в будущем законы должны стать более понятными и читабельными.

"Мы хотим, чтобы в законотворчестве в Эстонии могли участвовать не только депутаты Рийгикогу, но и все жители страны, а для этого люди должны понимать, о чем идет речь в законопроектах", – подчеркнула Пакоста.

Напомним, в октябре прошлого года Европейская комиссия объявила о плане на сумму 1 млрд евро по активизации использования искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях промышленности.

Также СМИ писали, что Германия хочет до конца десятилетия активизировать использование искусственного интеллекта, чтобы поддержать экономику и конкурировать на мировой арене в ключевых технологиях.