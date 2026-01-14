ЗМІ: від ЄС вимагають призначити переговірника щодо мирного врегулювання в Україні

Деякі європейські уряди тиснуть на ЄС, щоб той призначив переговірника, який представлятиме їхні інтереси щодо України, побоюючись, що США укладуть угоду з Росією за їхніми спинами.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники видання зазначають, що прихильники цього плану, зокрема Франція та Італія, заручилися підтримкою Європейської комісії та низки інших країн.

Вони заявляють, що Європа зможе зберегти свої червоні лінії, такі як можливе майбутнє членство України в НАТО, тільки в тому випадку, якщо ЄС буде мати місце за столом переговорів.

У публікації йдеться, що цей безпрецедентний крок ознаменує серйозну зміну в підході Європи до низки двосторонніх переговорів, організованих президентом США Дональдом Трампом, і відбувається в той час, коли континент прагне продемонструвати свою готовність відігравати важливу роль у будь-якому врегулюванні, що покладе край чотирирічній війні.

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні об'єднали зусилля в останні тижні, щоб закликати до відкриття дипломатичних каналів з російським правителем Владіміром Путіним і його найближчим оточенням, навіть попри те, що мирні переговори в Білому домі пробуксовують.

"Останніми днями Макрон виступав за те, що з огляду на двосторонні переговори між американцями та росіянами важливо принаймні відігравати певну роль у дискусії", – сказав французький високопосадовець.

За його словами, Мелоні активно це підтримала.

"Вони не наївні щодо того, чого можна досягти за допомогою цих переговорів, але з огляду на баланс між невтручанням і втручанням, у деяких столицях зростає розуміння [переваг втручання]", – додав співрозмовник.

Європейські лідери вперше обговорили ідею спеціального посланця на саміті ЄС у березні минулого року, підтвердив високопосадовець ЄС. Незважаючи на широку підтримку, рішення не було прийнято, і пропозиції не були включені до наступної спільної заяви.

Роль посла була б вузько зосереджена на представництві Брюсселя в переговорах разом з Києвом.

Посадовці підтвердили, що ключові аспекти цієї роботи – наприклад, чи буде вона представляти тільки ЄС, чи всю "коаліцію рішучих", включаючи Велику Британію та інші країни – ще не вирішені. Те саме стосується дипломатичного рангу та питання, чи офіційно призначати посадовця, чи неофіційно делегувати цю роль чинному національному лідеру.

Четверо дипломатів зазначили, що фінський президент Александер Стубб часто розглядався як потенційний представник Європи в будь-яких переговорах з Вашингтоном і Москвою.

Два посадовці ЄС підкреслили, що посади спеціального посланника не існує і що будь-які розмови про кандидатів є передчасними. Тим не менш, третій зазначив, що "жодної з цих посад не існує, доки вони не з'являться".

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо 12 січня заявила, що на певному етапі процесу встановлення миру в Україні відбудуться перемовини з очільником Кремля Владіміром Путіним, у яких візьме участь і ЄС.

Перед тим президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З цією позицією погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський сказав, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.