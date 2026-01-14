СМИ: от ЕС требуют назначить переговорщика по мирному урегулированию в Украине

Некоторые европейские правительства давят на ЕС, чтобы тот назначил переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине, опасаясь, что США заключат соглашение с Россией за их спинами.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Собеседники издания отмечают, что сторонники этого плана, в частности Франция и Италия, заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда других стран.

Они заявляют, что Европа сможет сохранить свои красные линии, такие как возможное будущее членство Украины в НАТО, только в том случае, если ЕС будет иметь место за столом переговоров.

В публикации говорится, что этот беспрецедентный шаг ознаменует серьезное изменение в подходе Европы к ряду двусторонних переговоров, организованных президентом США Дональдом Трампом, и происходит в то время, когда континент стремится продемонстрировать свою готовность играть важную роль в любом урегулировании, которое положит конец четырехлетней войне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони объединили усилия в последние недели, чтобы призвать к открытию дипломатических каналов с российским правителем Владимиром Путиным и его ближайшим окружением, даже несмотря на то, что мирные переговоры в Белом доме пробуксовывают.

"В последние дни Макрон выступал за то, что, учитывая двусторонние переговоры между американцами и россиянами, важно по крайней мере играть определенную роль в дискуссии", – сказал французский чиновник.

По его словам, Мелони активно это поддержала.

"Они не наивны относительно того, чего можно достичь с помощью этих переговоров, но учитывая баланс между невмешательством и вмешательством, в некоторых столицах растет понимание [преимуществ вмешательства]", – добавил собеседник.

Европейские лидеры впервые обсудили идею специального посланника на саммите ЕС в марте прошлого года, подтвердил высокопоставленный чиновник ЕС. Несмотря на широкую поддержку, решение не было принято, и предложения не были включены в следующее совместное заявление.

Роль посла была бы узко сосредоточена на представительстве Брюсселя в переговорах вместе с Киевом.

Чиновники подтвердили, что ключевые аспекты этой работы – например, будет ли она представлять только ЕС или всю "коалицию решительных", включая Великобританию и другие страны – еще не решены. То же касается дипломатического ранга и вопроса, официально ли назначать чиновника или неофициально делегировать эту роль действующему национальному лидеру.

Четверо дипломатов отметили, что финский президент Александер Стубб часто рассматривался как потенциальный представитель Европы в любых переговорах с Вашингтоном и Москвой.

Два чиновника ЕС подчеркнули, что должности специального посланника не существует и что любые разговоры о кандидатах являются преждевременными. Тем не менее, третий отметил, что "ни одной из этих должностей не существует, пока они не появятся".

Главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо 12 января заявила, что на определенном этапе процесса установления мира в Украине состоятся переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых примет участие и ЕС.

Перед тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером. С этой позицией согласилась глава итальянского правительства Джорджа Мелони.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сказал, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.