Прага готує перезавантаження відносин з Пекіном

Радник із національної безпеки прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша повідомив, що Прага готує "поворот" у відносинах з Китаєм.

Про це Гінек Кмонічек розповів у інтерв’ю виданню iDnes, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кмонічека, цього року Прага може побачити певний зсув у взаємних відносинах з Пекіном.

"Я вважаю, що немає сенсу бути відсутніми на китайському ринку. Звичайно, ми маємо йти туди так, щоб це було для нас безпечним варіантом, який окупиться. Це не буде зовсім просто. Зараз я не можу розповісти, що ми там плануємо, але ми з паном прем'єром вже все запланували", – сказав радник Бабіша.

Він додав: якщо робочі візити державних діячів, не тільки чеських, пройдуть так, як очікується, то "ми можемо очікувати певного повороту протягом цього року".

Кмонічек зазначив, що відновлення взаємодії з Пекіном не означатиме відмову від зв'язків з Тайванем.

Він також не виключив, що Андрей Бабіш може відвідати Китай з візитом.

Відносини між Прагою та Пекіном погіршилися в останні роки за попередньої чеської влади, яка віддавала перевагу тісним зв'язкам з Тайванем.

У серпні Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що припиняє взаємодію з президентом Чехії Петром Павлом через його візит до Далай-лами в Індію.

Видання The Gardian напередодні повідомило, що китайські посадовці тиснуть на європейські країни з вимогою заборонити в’їзд тайванським політикам.