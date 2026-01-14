Прага готовит перезагрузку отношений с Пекином

Советник по национальной безопасности премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщил, что Прага готовит "поворот" в отношениях с Китаем.

Об этом Гинек Кмоничек рассказал в интервью изданию iDnes, сообщает "Европейская правда".

По словам Кмоничека, в этом году Прага может увидеть определенный сдвиг во взаимных отношениях с Пекином.

"Я считаю, что нет смысла отсутствовать на китайском рынке. Конечно, мы должны идти туда так, чтобы это было для нас безопасным вариантом, который окупится. Это не будет совсем просто. Сейчас я не могу рассказать, что мы там планируем, но мы с господином премьером уже все запланировали", – сказал советник Бабиша.

Он добавил: если рабочие визиты государственных деятелей, не только чешских, пройдут так, как ожидается, то "мы можем ожидать определенного поворота в течение этого года".

Кмоничек отметил, что восстановление взаимодействия с Пекином не будет означать отказ от связей с Тайванем.

Он также не исключил, что Андрей Бабиш может посетить Китай с визитом.

Отношения между Прагой и Пекином ухудшились в последние годы при предыдущей чешской власти, которая отдавала предпочтение тесным связям с Тайванем.

В августе Министерство иностранных дел Китая заявило, что прекращает взаимодействие с президентом Чехии Петром Павлом из-за его визита к Далай-ламе в Индию.

Издание The Gardian накануне сообщило, что китайские чиновники давят на европейские страны с требованием запретить въезд тайваньским политикам.