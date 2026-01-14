Польсько-американська компанія відреагувала на рішення РФ взяти під контроль її активи

Польсько-американська компанія CANPACK, чиї російські активи РФ взяла під своє управління, заявила, що має намір вжити всіх можливих заходів для захисту своїх прав і власності.

Про це у компанії заявили польському виданню Onet, пише "Європейська правда".

Росія взяла під тимчасове управління філії польсько-американської CANPACK, що виробляє алюмінієве пакування для харчової та хімічної промисловості, та данської Rockwool.

Це означає втрату оперативного контролю з боку колишніх власників у російських філіях цих компаній. Рішення було ухвалене відповідно до указу глави Кремля Владіміра Путіна від 31 грудня.

Згідно з указом, російська "Стальелемент" взяла під тимчасове управління всі акції CANPACK LLC та заводу CANPACK. Консорціум веде діяльність в Московській області та в Ростовській області.

У компанії зазначили, що керівництво групи CANPACK було поінформоване про тимчасове переведення російських компаній групи під зовнішнє управління.

"Наразі ми оцінюємо правові, операційні та фінансові наслідки дій російських органів і маємо намір вжити всіх можливих заходів для захисту наших прав, власності та безперервності діяльності", – заявили у компанії.

