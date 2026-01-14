Польско-американская компания отреагировала на решение РФ взять под контроль ее активы
Польско-американская компания CANPACK, чьи российские активы РФ взяла под свое управление, заявила, что намерена принять все возможные меры для защиты своих прав и собственности.
Об этом в компании заявили польскому изданию Onet, пишет "Европейская правда".
Россия взяла под временное управление филиалы польско-американской CANPACK, производящей алюминиевую упаковку для пищевой и химической промышленности, и датской Rockwool.
Это означает потерю оперативного контроля со стороны бывших владельцев в российских филиалах этих компаний. Решение было принято в соответствии с указом главы Кремля Владимира Путина от 31 декабря.
Согласно указу, российская "Стальэлемент" взяла под временное управление все акции CANPACK LLC и завода CANPACK. Консорциум ведет деятельность в Московской области и в Ростовской области.
В компании отметили, что руководство группы CANPACK было проинформировано о временном переводе российских компаний группы под внешнее управление.
"Сейчас мы оцениваем правовые, операционные и финансовые последствия действий российских органов и намерены принять все возможные меры для защиты наших прав, собственности и непрерывности деятельности", – заявили в компании.
