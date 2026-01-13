Данська компанія заявила, що Росія взяла під контроль її заводи на території РФ

Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool у вівторок, 13 січня, заявила, що Росія взяла під контроль чотири заводи компанії у РФ, відтак компанія більше не контролює свої активи в цій країні.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".

Компанія заявила, що чиста вартість бізнесу, пов'язаного з російськими заводами, буде списана. Згідно з даними компанії, на 31 грудня загальний капітал її бізнесу в Росії становив 469 мільйонів євро.

Попри це, компанія заявила, що буде захищати свої законні права відповідно до двостороннього інвестиційного договору між Данією та Росією.

Однак вона зазначила, що не оптимістично налаштована щодо можливості скасування рішення про примусове зовнішнє управління її російськими дочірніми підприємствами.

Нагадаємо, 30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia – Wingtech.

Після цього Міністерство торгівлі Китаю заборонило Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.

8 листопада виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф сказав, що Китай погодився відновити поставки мікросхем виробника чипів Nexperia.

Наступного дня стало відомо, що Китай надав винятки експортного контролю на мікросхеми виробника чипів Nexperia.