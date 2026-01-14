Фон дер Ляєн: ЄС не відмовився від ідеї передачі заморожених активів РФ Україні

Ідея "репараційної позики" для України на базі заморожених активів Росії не знята з порядку денного Європейського Союзу.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спілкування з журналістами 14 січня.

Євросоюз може використати знерухомлені російські активи на користь України у майбутньому.

"Також є інший елемент, на якому я хочу наголосити і який було погоджено паралельно з сьогоднішнім пакетом на засіданні Європейської ради у грудні. Мова про те, що наша пропозиція щодо репараційної позики (reparation loan) залишається на порядку денному", – заявила фон дер Ляєн.

"Для нас також вкрай важливо надіслати суворе нагадування Росії: ми залишаємо за собою право використовувати іммобілізовані російські активи", – підкреслила вона.

Президентка Єврокомісії нагадала, що російські активи в ЄС "залишатимуться іммобілізованими до завершення війни та до виплати репарацій".

"Ви також можете бачити це у тому факті, що Україна не зобов’язана повертати позику до моменту виплати репарацій. Отже, підсумовуючи: сьогодні ми демонструємо нашу тривалу та непохитну підтримку України", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія у середу, 14 січня, ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.

Угорщина, Словаччина та Чехія не заветували цю схему, але відмовилися брати в ній участь.

22 грудня Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яке дозволяє посилену співпрацю з Україною – перший крок до отримання кредитних коштів. Наразі, після згоди послів ЄС у Брюсселі, проєкт рішення Ради ЄС "Про надання дозволу на розширене співробітництво щодо заснування позики для України" направлений на затвердження до Європейського парламенту, яке може відбутися вже наступного тижня.