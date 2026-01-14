Фон дер Ляйен: ЕС не отказался от идеи передачи замороженных активов РФ Украине

Идея "репарационного займа" для Украины на базе замороженных активов России не снята с повестки дня Европейского Союза.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами 14 января.

Евросоюз может использовать обездвиженные российские активы в пользу Украины в будущем.

"Также есть другой элемент, который я хочу подчеркнуть и который был согласован параллельно с сегодняшним пакетом на заседании Европейского совета в декабре. Речь о том, что наше предложение по репарационному займу (reparation loan) остается на повестке дня", – заявила фон дер Ляйен.

"Для нас также крайне важно направить строгое напоминание России: мы оставляем за собой право использовать иммобилизованные российские активы", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии напомнила, что российские активы в ЕС "будут оставаться иммобилизованными до завершения войны и до выплаты репараций".

"Вы также можете видеть это в том факте, что Украина не обязана возвращать заем до момента выплаты репараций. Итак, подытоживая: сегодня мы демонстрируем нашу длительную и непоколебимую поддержку Украины", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия в среду, 14 января, приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит на 90 млрд евро от Евросоюза на обеспечение ее финансовых и военных потребностей в 2026 и 2027 годах.

Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма усиленного сотрудничества с Украиной.

Венгрия, Словакия и Чехия не ветировали эту схему, но отказались принимать в ней участие.

22 декабря Еврокомиссия приняла предложение по решению Совета ЕС, которое позволяет усиленное сотрудничество с Украиной – первый шаг к получению кредитных средств. Сейчас, после согласия послов ЕС в Брюсселе, проект решения Совета ЕС "О предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество по учреждению займа для Украины" направлен на утверждение в Европейский парламент, которое может состояться уже на следующей неделе.