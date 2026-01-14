Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, що провалились під лід

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив подяку українцеві Олександру, який врятував у місті Бидгощ двох дівчаток, що провалились під лід.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х у середу, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський відреагував на допис глави МЗС України Андрія Сибіги, який розповів історію порятунку дітей.

За словами українського міністра, дві дев'ятирічні дівчинки, сестри-близнючки, провалилися під лід на міському каналі у Бидгощі, і Олександр, який став очевидцем цієї події, "не вагався ні секунди".

"Він побачив все з мосту і відразу ж відреагував. Разом з місцевим жителем, використовуючи гілки та шарф, вони витягли дітей з крижаної води і надали їм першу допомогу до прибуття рятувальних служб", – розповів Сибіга.

Він повідомив, що Олександр родом зі Слов'янська та у минулому був офіцером поліції. Нині він живе у Польщі та працює водієм.

"Зараз майже мільйон українців щодня працюють у Польщі – будують, лікують, возять, навчають, платять податки. І рятують життя. Українці та поляки. Разом. Без зайвих слів – просто спільні дії, коли це було потрібно", – написав Сибіга.

Сікорський, який родом із Бидгоща, заявив, що він вдячний Олександру за його вчинок.

"Не даймо російській пропаганді підірвати польсько-українську солідарність перед ворогом, який загрожує обом нашим народам", – написав глава МЗС Польщі.

Останні опитування поляків свідчать, що нині їхнє ставлення до прийому українців – найгірше в історії.

А опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.