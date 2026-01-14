Глава МИД Польши поблагодарил украинца за спасение детей, провалившихся под лед

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил благодарность украинцу Александру, который спас в городе Быдгощ двух девочек, провалившихся под лед.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х в среду, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отреагировал на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который рассказал историю спасения детей.

По словам украинского министра, две девятилетние девочки, сестры-близнецы, провалились под лед на городском канале в Быдгоще, и Александр, который стал свидетелем этого происшествия, "не колебался ни секунды".

"Он увидел все с моста и сразу же отреагировал. Вместе с местным жителем, используя ветки и шарф, они вытащили детей из ледяной воды и оказали им первую помощь до прибытия спасательных служб", – рассказал Сибига.

Он сообщил, что Александр родом из Славянска и в прошлом был офицером полиции. Сейчас он живет в Польше и работает водителем.

"Сейчас почти миллион украинцев ежедневно работают в Польше – строят, лечат, возят, обучают, платят налоги. И спасают жизни. Украинцы и поляки. Вместе. Без лишних слов – просто совместные действия, когда это было необходимо", – написал Сибига.

Сикорский, который родом из Быдгоща, заявил, что он благодарен Александру за его поступок.

"Не давайте российской пропаганде подорвать польско-украинскую солидарность перед врагом, который угрожает обоим нашим народам", – написал глава МИД Польши.

Последние опросы поляков показывают, что сейчас их отношение к приему украинцев – худшее в истории.

А опрос от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine показал, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников.