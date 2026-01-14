Віцеканцлер Німеччини: США відвертаються від Європи політично і культурно

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав до нової ери "європейського патріотизму" для захисту економічних інтересів континенту.

Про це він сказав під час лекції в Німецькому інституті економічних досліджень DIW Berlin, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Під час лекції Клінгбайль заявив, що Європа повинна кардинально переосмислити свій підхід, оскільки традиційні союзи розпадаються, а торгівля все частіше стає зброєю.

"Нам потрібно більше європейського патріотизму. Це означає, що коли ми робимо державні інвестиції, ми використовуємо товари, вироблені в Європі", – сказав німецький міністр.

Віцеканцлер Німеччини попередив, що Стратегія національної безпеки адміністрації Дональда Трампа показує, що США "відвертаються від Європи політично і культурно".

Він наголосив, що торгівля все частіше використовується як зброя через субсидії, надлишкові потужності, тарифи та експортний контроль, що чинить тиск на орієнтовану на експорт економіку Німеччини.

"Ми повинні стати сильнішими і більш суверенними, щоб не стати пішаками великих держав. Ті, хто вважає, що ми можемо просто експортувати наш вихід із поточної ситуації, недооцінюють відбуваються потрясіння", – сказав він.

Відтак Клінгбайль окреслив стратегію, зосереджену на зміцненні європейської єдності, диверсифікації торговельних партнерств за межами США та захисті європейських ринків від недобросовісної конкуренції.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон нещодавно розкритикував адміністрацію свого американського візаві за порушення правил міжнародного порядку.

