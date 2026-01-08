Макрон: США поступово відвертаються від деяких союзників

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував адміністрацію свого американського візаві Дональда Трампа за порушення правил міжнародного порядку.

Про це він сказав під час щорічного виступу з питань зовнішньої політики, цитує Politico, пише "Європейська правда".

У своїй промові Макрон заявив, що його країна розвивається у світі великих держав, "де існує реальна спокуса розділити світ".

"Сполучені Штати є визнаною державою, яка поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які раніше просувала", – сказав французький президент.

Також він звинуватив США в порушенні правил торгівлі та "деяких елементів безпеки".

Така критика Макрона щодо дій США з’явилася після повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та поновлення погроз анексувати Гренландію

Зауважимо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

