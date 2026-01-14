Вице-канцлер Германии: США отворачиваются от Европы политически и культурно

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к новой эре "европейского патриотизма" для защиты экономических интересов континента.

Об этом он сказал во время лекции в Немецком институте экономических исследований DIW Berlin, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время лекции Клингбайль заявил, что Европа должна кардинально переосмыслить свой подход, поскольку традиционные союзы распадаются, а торговля все чаще становится оружием.

"Нам нужно больше европейского патриотизма. Это означает, что когда мы делаем государственные инвестиции, мы используем товары, произведенные в Европе", – сказал немецкий министр.

Вице-канцлер Германии предупредил, что Стратегия национальной безопасности администрации Дональда Трампа показывает, что США "отворачиваются от Европы политически и культурно".

Он отметил, что торговля все чаще используется как оружие через субсидии, избыточные мощности, тарифы и экспортный контроль, что оказывает давление на ориентированную на экспорт экономику Германии.

"Мы должны стать сильнее и более суверенными, чтобы не стать пешками великих держав. Те, кто считает, что мы можем просто экспортировать наш выход из текущей ситуации, недооценивают происходящие потрясения", – сказал он.

Поэтому Клингбайль очертил стратегию, сосредоточенную на укреплении европейского единства, диверсификации торговых партнерств за пределами США и защите европейских рынков от недобросовестной конкуренции.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно раскритиковал администрацию своего американского визави за нарушение правил международного порядка.

