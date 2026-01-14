На Кіпрі розслідують "неприродну смерть" дипломата РФ

Влада Кіпру розслідує "неприродну смерть" дипломата в російському посольстві.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Речник поліції Кіпру Вірон Віронос заявив, що інцидент у посольстві розглядається як "неприродна смерть".

"Судячи з результатів розтину, це було самогубство", – сказав він.

Російське посольство відмовилося передати кіпрській владі передсмертну записку, нібито написану покійним дипломатом Алексєєм Пановим, а також не дозволило доступ до місця злочину.

Натомість поліція була змушена вилучити тіло з двору дипломатичного комплексу.

"Ми попросили дозволу увійти до посольства, але нам відмовили", – сказав Віронос.

Зазначимо, цей інцидент відбувається на тлі корупційного скандалу на Кіпрі. У неділю перша леді Кіпру Філіппа Карсера оголосила, що йде з керівного комітету благодійного фонду через корупційний скандал.

У четвер увечері в мережі X з’явилося таємно записане відео – лише за день після того, як Кіпр офіційно перебрав головування в Раді ЄС, що спровокувало політичну кризу.

Відео містить змонтовані фрагменти із зафіксованими на камеру високопосадовцями, які, ймовірно, описують способи обходу обмежень на фінансування виборчих кампаній за допомогою готівкових пожертв, а також обговорюють схему, що дозволяє бізнесменам отримати доступ до президента та першої леді.

В одному з епізодів згадується допомога росіянам в уникненні санкцій ЄС. Також стверджується, що соціальні внески компаній через фонд AFKS, яким керує перша леді, використовуються неналежним чином для отримання преференцій.

Влада Кіпру вважає, що запис має ознаки організованої гібридної операції, спрямованої на пряму шкоду державі.