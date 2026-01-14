На Кипре расследуют "неестественную смерть" дипломата РФ

Власти Кипра расследуют "неестественную смерть" дипломата в российском посольстве.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Спикер полиции Кипра Вирон Виронос заявил, что инцидент в посольстве рассматривается как "неестественная смерть".

"Судя по результатам вскрытия, это было самоубийство", – сказал он.

Российское посольство отказалось передать кипрским властям предсмертную записку, якобы написанную покойным дипломатом Алексеем Пановым, а также не разрешило доступ к месту преступления.

Вместо этого полиция была вынуждена изъять тело из двора дипломатического комплекса.

"Мы попросили разрешения войти в посольство, но нам отказали", – сказал Виронос.

Отметим, этот инцидент происходит на фоне коррупционного скандала на Кипре. В воскресенье первая леди Кипра Филиппа Карсера объявила, что уходит из руководящего комитета благотворительного фонда из-за коррупционного скандала.

В четверг вечером в сети X появилось тайно записанное видео – всего через день после того, как Кипр официально принял председательство в Совете ЕС, что спровоцировало политический кризис.

Видео содержит смонтированные фрагменты с зафиксированными на камеру высокопоставленными чиновниками, которые, вероятно, описывают способы обхода ограничений на финансирование избирательных кампаний с помощью наличных пожертвований, а также обсуждают схему, позволяющую бизнесменам получить доступ к президенту и первой леди.

В одном из эпизодов упоминается помощь россиянам в избежании санкций ЕС. Также утверждается, что социальные взносы компаний через фонд AFKS, которым руководит первая леди, используются ненадлежащим образом для получения преференций.

Власти Кипра считают, что запись имеет признаки организованной гибридной операции, направленной на прямой ущерб государству.