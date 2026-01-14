В аэропорту Варшавы – нарушение авиарейсов из-за ледяного дождя

Варшавский аэропорт имени Шопена столкнулся с перебоями в работе из-за ледяного дождя.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Тротуары в Варшаве превратились в катки, дождь в столице Польши создал трудности для автомобилей и общественного транспорта.

В результате тяжелых погодных условий рейсы в аэропорту имени Шопена отменены или задержаны.

По словам представителя аэропорта, самолеты должны пройти процедуру размораживания. Взлетно-посадочные полосы также размораживаются.

По данным городской службы уборки, с утра бригады разбросали песок в 7 тысячах мест, включая автобусные остановки, пешеходные мосты, лестницы, переходы и входы в станции метро.

"Из-за неблагоприятных погодных условий возникают трудности в работе общественного транспорта. Возможны задержки в движении автобусов, трамваев, поездов SKM и KM, а также сокращение маршрутов и объезды", – сообщило Муниципальное управление транспорта.

В Венгрии в результате непогоды утром во вторник приостановил работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Аэропорт словацкой столицы Братиславы также закрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщали также, что в связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены до 11:00 во вторник и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.