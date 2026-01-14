Укр Рус Eng

Норвегія відправила військових до Гренландії

Новини — Середа, 14 січня 2026, 20:15 — Ольга Ковальчук

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік заявив, що його країна відправила двох військових до Гренландії. 

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів у інтерв’ю норвезькому виданню VG

За словами Сандвіка, військовий персонал відправили в рамках співпраці між союзниками у Гренландії.

"Наразі в НАТО триває діалог щодо того, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, а також у районах Гренландії та навколо неї. Висновки ще не зроблені, але ми робимо оцінки в діалозі з союзниками", – розповів міністр оборони.

Про деталі цієї співпраці Сандвік не повідомив.

У середу стало відомо, що Швеція направила свої військових до Гренландії на прохання Данії. Там вони візьмуть участь у спільних військових навчаннях.

Раніше писали, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

