Норвегия отправила военных в Гренландию

Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик заявил, что его страна отправила двух военных в Гренландию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью норвежскому изданию VG.

По словам Сандвика, военный персонал отправили в рамках сотрудничества между союзниками в Гренландии.

"Сейчас в НАТО продолжается диалог о том, как мы можем усилить безопасность в Арктике, а также в районах Гренландии и вокруг нее. Выводы еще не сделаны, но мы делаем оценки в диалоге с союзниками", – рассказал министр обороны.

О деталях этого сотрудничества Сандвик не сообщил.

В среду стало известно, что Швеция направила своих военных в Гренландию по просьбе Дании. Там они примут участие в совместных военных учениях.

Ранее писали, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.