Ще одна країна направила своїх військових до Гренландії

Швеція направила до Гренландії своїх військових, заявив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у соціальній мережі X.

Глава шведського уряду пояснив, що відправив офіцерів до Гренландії на прохання Данії. Військові двох країн мають взяти участь у спільних військових навчаннях на острові.

"Вони входять до складу групи з декількох країн-союзників. Разом вони готуватимуть майбутні етапи в рамках данських навчань Operation Arctic Endurance", – написав Крістерссон.

Водночас прем’єр-міністр не уточнив, про яку кількість військових йдеться та які країни долучилися до навчань.

Раніше писали, що Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

14 січня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен запевнив, що Копегаген "посилить" військову присутність в Гренландії.

Також повідомлялося, що Асоціація резервістів Німеччини запропонувала розмістити військових у Гренландії, аби запобігти захопленню США арктичного острова.