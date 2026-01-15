Трамп считает, что в затягивании войны виноват Зеленский, а не Путин

Президент США Дональд Трамп убежден, что заключение мирного соглашения тормозит украинский лидер Владимир Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин.

Такое мнение он высказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

В ходе интервью американский президент выразил убеждение, что Путин готов пойти на мир, чтобы прекратить развязанную им войну против Украины.

"Я думаю, что он (Путин. – Ред.) готов к заключению соглашения. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения", – считает Трамп.

На вопрос, почему войну в Украине до сих пор не удалось урегулировать путем переговоров при посредничестве США, Трамп ответил: "Зеленский".

Трамп не объяснил, почему он считает Зеленского ответственным за промедление с заключением мирного соглашения, сказав только: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать".

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что конкретных планов еще нет.

"Я встречусь, если он (Зеленский. – Ред.) будет там. Я буду там", – добавил он.

Эти заявления Трампа свидетельствуют о новой волне разочарования Зеленским. Отношения между двумя президентами давно были нестабильными, хотя их взаимодействие, казалось, улучшилось в течение первого года пребывания Трампа на посту.

Иногда Трамп был более склонен приставать к позиции Путина, что вызывало разочарование Киева, европейских столиц и американских законодателей, включая некоторых республиканцев.

Недавно СМИ писали, что Трамп все больше разочаровывается в Путином и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".