Трамп настаивает, что Гренландия имеет решающее значение для национальной безопасности

Американский президент Дональд Трамп повторил, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности и что Дания не может быть надежным гарантом защиты острова.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Трампа прозвучал после того, как в Вашингтоне состоялась встреча между представителями США, Дании и Гренландии.

"Гренландия очень важна для национальной безопасности, в том числе Дании. Проблема в том, что Дания ничего не может сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию, но мы можем сделать все, что угодно. Вы убедились в этом на прошлой неделе с Венесуэлой", – добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров в Белом доме заявил о "фундаментальных разногласиях" по Гренландии, которые остаются между Данией и США.

Он также рассказал о договоренности по созданию рабочей группы высокого уровня.

