Данія та США створять робочу групу високого рівня щодо Гренландії – МЗС

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен після переговорів у Білому домі заявив, що залишаються "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, а також розповів про домовленість щодо створення робочої групи високого рівня.

Расмуссен заявив, що він прибув до США після низки "примітних коментарів" щодо Гренландії.

"США завжди можуть попросити про збільшення своєї присутності в Гренландії, і тому ми хочемо почути, чи є у США якісь додаткові прохання. Ми конструктивно розглянемо таке прохання", – сказав він.

За словами глави МЗС Данії, відбулася "відверта, але конструктивна дискусія".

"Обговорення зосередилися на тому, як забезпечити довгострокову безпеку в Гренландії, і тут наші погляди продовжують розходитися. Мушу сказати, що президент чітко висловив свою думку, а ми маємо іншу позицію", – наголосив Расмуссен.

Він акцентував, що "фундаментальна незгода" залишається, але сторони також "погоджуються не погоджуватися".

"Ми вирішили створити робочу групу високого рівня, щоб з'ясувати, чи можемо ми знайти спільний шлях вперед. На нашу думку, група повинна зосередитися на тому, як розв'язати питання безпеки США, одночасно поважаючи червоні лінії Королівства Данія. Ми очікуємо, що така група збереться вперше протягом декількох тижнів", – сказав Расмуссен.

Раніше президент США Дональд Трамп допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

У середу стало відомо, що Швеція направила свої військових до Гренландії на прохання Данії. Там вони візьмуть участь у спільних військових навчаннях.

Раніше писали, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

