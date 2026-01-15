ЄС з 1 лютого знижує цінову стелю на нафту РФ до $44,1

Європейський Союз з 1 лютого знижує стелю ціни на російську нафту до 44,1 долара за барель.

Відповідні зміни до регламенту ЄС були опубліковані в Офіційному журналі Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з обмеженнями ЄС, від 3 вересня 2025 року і до 31 січня 2026 року цінова стеля на російську нафту складала 47,6 долара за барель, а з 1 лютого буде знижена до 44,1 долара за барель.

Із 5 грудня 2022 року до 2 вересня 2025 року вона становила 60 доларів за барель.

Цінова стеля на нафту РФ – це обмеження, запроваджене для зменшення доходів Росії від продажу нафти і ускладнення фінансування її війни проти України.

Головна ідея обмеження полягає в тому, щоб західні компанії – особливо ті, що надають морські послуги, страхування і фінансування поставок – могли обслуговувати її лише якщо вона продається за ціною не вище встановленої стелі.

Нагадаємо, Британія вивчає плани використання нафти, вилученої з суден російського "тіньового флоту", для фінансування військової підтримки України.

ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.



