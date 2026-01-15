ЕС с 1 февраля снижает ценовой потолок на нефть РФ до $44,1

Европейский Союз с 1 февраля снижает потолок цены на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

Соответствующие изменения в регламент ЕС были опубликованы в Официальном журнале Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Согласно ограничениям ЕС, с 3 сентября 2025 года и до 31 января 2026 года ценовой потолок на российскую нефть составлял 47,6 доллара за баррель, а с 1 февраля будет снижен до 44,1 доллара за баррель.

С 5 декабря 2022 года до 2 сентября 2025 года он составлял 60 долларов за баррель.

Ценовой потолок на нефть РФ – это ограничение, введенное для уменьшения доходов России от продажи нефти и усложнения финансирования ее войны против Украины.

Главная идея ограничения заключается в том, чтобы западные компании – особенно те, что предоставляют морские услуги, страхование и финансирование поставок – могли обслуживать ее только если она продается по цене не выше установленного потолка.

Напомним, Британия изучает планы использования нефти, изъятой с судов российского "теневого флота", для финансирования военной поддержки Украины.

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.