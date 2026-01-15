Росія висилає британського дипломата, якого звинуватила у шпигунстві

Росія оголосила про висилку британського дипломата, якого назвала нелегальним співробітником британських спецслужб і звинуватила у шпигунстві.

Про це йдеться у заяві російської ФСБ, яку наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про другого секретаря посольства Великої Британії в Москві. Як стверджує ФСБ, він працював під прикриттям на британську розвідку.

Британському дипломату дали два тижні на те, щоб покинути Росію.

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Великої Британії в Росії Дейні Долакія, щоб висловити офіційний протест з приводу ситуації.

"Було знову підкреслено, що Москва не буде терпіти діяльність незареєстрованих британських розвідників в Росії.Також було висловлено попередження, що якщо Лондон ескалюватиме ситуацію, російська сторона дасть рішучу "дзеркальну" відповідь", – йдеться в заяві МЗС РФ.

Протестувальники біля міністерства закордонних справ скандували антибританські гасла перед британським дипломатичним автомобілем, в якому їхала тимчасова повірена.

Нагадаємо, наприкінці вересня Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії.

Російський "дипломат", який покинув Австрію, неодноразово зустрічався зі звільненим співробітником компанії OMV, за яким спостерігали австрійські спецслужби через підозру у шпигунстві на користь РФ.

Згодом Росія вирішила вислати співробітника австрійського посольства у відповідь на цей крок.