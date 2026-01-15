Россия высылает британского дипломата, которого обвинила в шпионаже

Россия объявила о высылке британского дипломата, которого назвала нелегальным сотрудником британских спецслужб и обвинила в шпионаже.

Об этом говорится в заявлении российской ФСБ, которое приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о втором секретаре посольства Великобритании в Москве. Как утверждает ФСБ, он работал под прикрытием на британскую разведку.

Британскому дипломату дали две недели на то, чтобы покинуть Россию.

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакия, чтобы выразить официальный протест по поводу ситуации.

"Было вновь подчеркнуто, что Москва не будет терпеть деятельность незарегистрированных британских разведчиков в России, также было высказано предупреждение, что если Лондон будет эскалировать ситуацию, российская сторона даст решительный "зеркальный" ответ", – говорится в заявлении МИД РФ.

Протестующие возле министерства иностранных дел скандировали антибританские лозунги перед британским дипломатическим автомобилем, в котором ехала поверенная.

Напомним, в конце сентября Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России.

Российский "дипломат", который покинул Австрию, неоднократно встречался с уволенным сотрудником компании OMV, за которым наблюдали австрийские спецслужбы по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Впоследствии Россия решила выслать сотрудника австрийского посольства в ответ на этот шаг.