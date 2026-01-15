Туск проводить термінову нараду через атаки на енергетичну інфраструктуру Польщі

У четвер прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводить термінову нараду, присвячену кібератакам на польську енергетичну інфраструктуру.

Про зустріч Туск повідомив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останніх тижнів відбулася серія спроб диверсій, які, за даними урядових джерел, були спрямовані на дестабілізацію енергетичної системи країни.

Пресконференція за підсумками обговорень запланована на 11:00. Очікується, що уряд має представити заплановані превентивні заходи після атак.

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію.

У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомляв, що в грудні країна була "дуже близька" до відключення електроенергії через російську атаку.

Зокрема, йшлося про невдалі кібератаки на ТЕЦ та численні відновлювані джерела енергії.