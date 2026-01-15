"Недружній вчинок": глава МЗС Польщі висловився про притулок польського ексміністра в Угорщині

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення Угорщини надати притулок колишньому польському міністру юстиції Збігнєву Зьобро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі угорському виданню 444, який оприлюднило МЗС Польщі.

За словами Сікорського, в ЄС держави-члени ґрунтують свою співпрацю на взаємній довірі до інституцій одна одної.

"Як міністр закордонних справ, я надаю притулок людям з інших країн. Не думаю, що я коли-небудь робив це щодо громадянина Європейського Союзу. Всередині Європейського Союзу ми довіряємо інституціям один одного. Без цього Європейський Союз неможливий", – заявив він.

Глава польської дипломатії наголосив, що ця довіра стосується не лише судових органів, а й інших сфер. Як приклад він навів взаємне визнання стандартів і сертифікатів, зокрема у сфері ветеринарного контролю.

"Ми вважаємо печатки якості один одного рівноцінними, і тому нехтування європейським ордером на арешт іншою країною ЄС є таким недружнім вчинком", – зазначив Сікорський.

Він також підкреслив, що подібні рішення можуть бути виправдані лише у виняткових випадках – за наявності доказів серйозного краху верховенства права в окремих державах-членах ЄС.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не був здивований, що Зьобро отримав притулок в Орбана.