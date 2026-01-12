Туск не здивований, що польський ексміністр отримав притулок в Орбана

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск із сарказмом прокоментував інформацію про надання Угорщиною політичного притулку колишньому міністру юстиції Польщі Збігневу Зьобро.

Про це він написав у своєму профілі в Х, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Туск підкреслив, що ексміністр звернувся саме до уряду прем’єра Угорщини Віктора Орбана з проханням про притулок – і це, за його словами, логічно.

"Колишній міністр юстиції (!) пан Зьобро, який був головним організатором системи політичної корупції, попросив уряд Віктора Орбана про політичний притулок. Логічний вибір", – написав Дональд Туск.

Як стало відомо 12 січня, колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро та його дружина отримали притулок в Угорщині.

Польська прокуратура звинувачує колишнього міністра юстиції в тому, що він керував організованою злочинною групою та використовував своє становище для здійснення злочинних дій. Його підозрюють у скоєнні 26 злочинів.

За даними ЗМІ, незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам Польщі. Їхні імена не називали.

У МЗС Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини надати притулок двом польським громадянам та вважають, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.





