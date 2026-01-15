"Недружественный поступок": глава МИД Польши высказался об убежище для бывшего министра в Венгрии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал решение Венгрии предоставить убежище бывшему польскому министру юстиции Збигневу Зёбро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии венгерскому изданию 444, который обнародовало МИД Польши.

По словам Сикорского, в ЕС государства-члены основывают свое сотрудничество на взаимном доверии к институтам друг друга.

"Как министр иностранных дел, я предоставляю убежище людям из других стран. Не думаю, что я когда-либо делал это в отношении гражданина Европейского Союза. Внутри Европейского Союза мы доверяем институтам друг друга. Без этого Европейский Союз невозможен", – заявил он.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что это доверие касается не только судебных органов, но и других сфер. В качестве примера он привел взаимное признание стандартов и сертификатов, в частности в сфере ветеринарного контроля.

"Мы считаем печати качества друг друга равноценными, и поэтому пренебрежение европейским ордером на арест другой страной ЕС является таким недружественным поступком", – отметил Сикорский.

Он также подчеркнул, что подобные решения могут быть оправданы только в исключительных случаях – при наличии доказательств серьезного краха верховенства права в отдельных государствах-членах ЕС.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли поправки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться исполнения европейского ордера на арест.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не был удивлен, что Зёбро получил убежище у Орбана.