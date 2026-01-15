Британия думает над строгим запретом на использование соцсетей для детей

Великобритания рассматривает возможность последовать примеру Австралии и ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет.

Об этом заявил министр здравоохранения Уэс Стритинг, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Стритинг сказал, что премьер-министр Кир Стармер призывает обсудить, вводить ли запрет на доступ к соцсетям для подростков, после того как газета The Sun сообщила, что он поручил чиновникам изучить, как работает запрет в Австралии.

"Я, безусловно, поддерживаю меры в этой сфере", – сказал Стритинг.

Он указал на свою обеспокоенность влиянием социальных сетей на благополучие и когнитивное развитие детей.

Ранее на этой неделе правительство объявило, что предоставит родителям рекомендации по использованию смартфонов детьми в возрасте до пяти лет.

В прошлом месяце Австралия стала первой демократической страной в мире, которая приняла жесткие меры, приняв закон, обязывающий социальные сети, включая X, Facebook, Instagram и TikTok, не допускать на свои сайты лиц в возрасте до 16 лет, иначе им грозят значительные штрафы.

Между тем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что поддерживает запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.