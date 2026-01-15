Польша установила рекорд производства электроэнергии и покрыла рекордный спрос

В среду Польша достигла наибольшего в истории производства электроэнергии: польские электростанции поставили в сеть рекордные 30 гигаватт.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, об этом объявил премьер-министр Дональд Туск.

Он подчеркнул, что, несмотря на рекордный спрос в зимние холода, страна смогла даже экспортировать энергоносители.

"В среду мы достигли в Польше рекордного уровня производства энергии в истории. Это было 30 гигаватт. Несмотря на рекордный спрос, благодаря рекордному производству и безопасным системам, мы также могли себе позволить – именно в то время, когда спрос был наибольшим – экспорт", – сказал Дональд Туск.

Премьер-министр также сообщил, что поручил правительству быть готовым к опасности дальнейших атак на польскую энергетическую систему.

"Сегодня я мобилизовал всех министров, а также специальные службы, чтобы они держали руку на пульсе и осознавали, что все эти атаки могут быть более агрессивными и изощренными, чтобы быть готовыми к различным сценариям. Предыдущие попытки не принесли нападавшим ожидаемых результатов – также благодаря работе наших людей, которые занимаются безопасностью энергетической системы", – подчеркнул Туск.

Ранее в четверг глава польского правительства заявил, что Польша защитилась от попыток дестабилизации энергетической инфраструктуры во время декабрьских кибератак. Он сообщил, что в атаках есть российский след.

Напомним, министр энергетики Польши Милош Мотика сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию. В ноябре он заявлял, что Польша подвергается наибольшему количеству кибератак в ЕС.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщал, что в декабре страна была "очень близка" к отключению электроэнергии из-за российской атаки.