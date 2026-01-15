Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що деякі ознаки вказують на причетність російських спецслужб до підготовки кібератак на енергетичну інфраструктуру Польщі – проте твердих доказів немає.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Туска у четвер наводить польське видання Onet.

Глава польського уряду виступив після термінової наради у зв’язку з кібератаками, що відбулися в кінці року.

"Наприкінці грудня відбулися кібератаки на енергетичну інфраструктуру Польщі. Ми захистилися від спроб дестабілізації", – сказав прем’єр-міністр.

Він запевнив, що критична інфраструктура жодної миті не була під загрозою, так само не було загрози блекауту.

"Були атаковані окремі об'єкти, зокрема дві теплоелектростанції. Атаки були спрямовані на систему, яка дозволяє управляти електроенергією, що походить з відновлюваних джерел енергії. Ми поставилися до цього дуже серйозно", – продовжив Туск.

Він також додав, що "якби ця атака була успішною, пів мільйона людей залишилися б без тепла".

Прем'єр-міністр зазначив, що атака не мала жодних негативних наслідків, а Польща "не втратила часу, оскільки наша система захищена від такого роду втручань".

Але він зазначив, що такі сигнали ігнорувати не можна. "Немає твердих доказів, але багато що вказує на те, що ці атаки були підготовлені групами, пов'язаними з російськими спецслужбами. Я не хочу спекулювати, але ми, мабуть, не маємо сумнівів щодо джерел натхнення", – додав Туск.

Нагадаємо, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомляв, що в грудні країна була "дуже близька" до відключення електроенергії через російську атаку.