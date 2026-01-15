Испания ожидает увеличения количества туристов в 2026 году

Министр туризма Испании Жорди Эреу ожидает, что 2026 год принесет стране увеличение количества иностранных туристов.

Об этом он заявил в четверг, 15 января, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам испанского министра, в 2025 году страну посетило рекордное количество туристов – 97 миллионов. В то же время он ожидает, что рост продолжится и в 2026-м.

"Если рост продолжится в этом году, мы достигнем 100 миллионов иностранных туристов", – сказал он.

Министр отметил, что прошлогодний показатель составил 3,5% роста по сравнению с 2024 годом, а доходы от туризма выросли на 6,8%, до 135 млрд евро.

Эреу заявил, что за первые четыре месяца этого года, включая напряженный сезон пасхальных праздников, власти прогнозируют рост количества иностранных туристов на 3,7% до 26 миллионов человек, которые, по их ожиданиям, потратят 35 млрд евро, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Испания является второй по посещаемости страной в мире после Франции, а туризм является основным источником дохода для экономики, которая за последние два года значительно опередила свои европейские аналоги.

Туристический бум в этой средиземноморской стране, хотя и стимулирует ее экономику, привел к напряженности во многих популярных среди туристов местах из-за косвенного влияния на цены на жилье, пробки и проблемы с деградацией природных ресурсов.

В начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.

В апреле тысячи протестующих вышли на улицы 40 городов Испании требуя у правительства решения жилищного кризиса в стране.

12 января 2026 года испанское правительство объявило об ужесточении правил аренды жилья и ограничении среднесрочных договоров аренды в стране.