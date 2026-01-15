Німеччина приймає масштабні навчання НАТО

НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Dart 26, найближчі тижні їх прийматиме Німеччина.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Італійський генерал Нікола Мандолезі заявив, що з 15 січня до Німеччини прибудуть близько 10 тисяч військових.

Вранці десятки військових вантажівок, цистерн і джипів, що належать італійській військовій частині, зійшли з вантажного судна Severine – воно привезло загалом близько 2200 одиниць обладнання та матеріалів.

За повідомленням Об'єднаного командування збройних сил НАТО (JFC) в Брунссумі, це знаменує собою початок навчань у Німеччині. Крім морських перевезень, інші частини Сил швидкого реагування НАТО також прибудуть до Німеччини наземним і повітряним транспортом.

У рамках Steadfast Dart 26 Альянс тренується розгортати солдатів, обладнання та транспортні засоби якомога швидше і якомога більш скоординовано на території НАТО. Метою є навчання та демонстрація оборонних можливостей НАТО проти атак на територію Альянсу.

Переміщення такої кількості військ через національні кордони за такий короткий час є викликом. У навчаннях беруть участь 11 країн-членів НАТО: Італія, Греція, Німеччина, Чехія, Іспанія, Литва, Болгарія, Туреччина, Франція, Бельгія та Велика Британія. Сполучені Штати не беруть участі в навчаннях.

У навчаннях беруть участь збройні сили армії, повітряних сил і військово-морського флоту, а також космічні та кібернетичні підрозділи.

Для цих навчань збройні сили країн переміщують велику кількість техніки: буде задіяно понад 1500 військових транспортних засобів, включно із бойовими танками і ракетними установками, а також понад 20 літаків і винищувачів та 17 військово-морських підрозділів, включно із десантними кораблями, фрегатами та підводними човнами.

Нагадаємо, 16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

У ЄС 19 листопада презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ по території Європи.

У грудні депутати Європейського парламенту закликали країни ЄС скасувати внутрішні кордони для переміщення військ і військової техніки, а також інвестувати в модернізацію транспортної інфраструктури по всій території Союзу.