Германия принимает масштабные учения НАТО

НАТО начинает масштабные учения Steadfast Dart 26, ближайшие недели их будет принимать Германия.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Итальянский генерал Никола Мандолези заявил, что с 15 января в Германию прибудут около 10 тысяч военных.

Утром десятки военных грузовиков, цистерн и джипов, принадлежащих итальянской военной части, сошли с грузового судна Severine – оно привезло всего около 2200 единиц оборудования и материалов.

По сообщению Объединенного командования вооруженных сил НАТО (JFC) в Брунссуме, это знаменует собой начало учений в Германии. Помимо морских перевозок, другие части Сил быстрого реагирования НАТО также прибудут в Германию наземным и воздушным транспортом.

В рамках Steadfast Dart 26 Альянс тренируется развертывать солдат, оборудование и транспортные средства как можно быстрее и как можно более скоординировано на территории НАТО. Целью является обучение и демонстрация оборонительных возможностей НАТО против атак на территорию Альянса.

Перемещение такого количества войск через национальные границы за такое короткое время является вызовом. В учениях принимают участие 11 стран-членов НАТО: Италия, Греция, Германия, Чехия, Испания, Литва, Болгария, Турция, Франция, Бельгия и Великобритания. Соединенные Штаты не принимают участия в учениях.

В учениях участвуют вооруженные силы армии, воздушных сил и военно-морского флота, а также космические и кибернетические подразделения.

Для этих учений вооруженные силы стран перемещают большое количество техники: будет задействовано более 1500 военных транспортных средств, включая боевые танки и ракетные установки, а также более 20 самолетов и истребителей и 17 военно-морских подразделений, включая десантные корабли, фрегаты и подводные лодки.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

В ЕС 19 ноября представили проект "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск по территории Европы.

В декабре депутаты Европейского парламента призвали страны ЕС отменить внутренние границы для перемещения войск и военной техники, а также инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры по всей территории Союза.