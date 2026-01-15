СМИ: в Германии создадут новый центр противодействия гибридным угрозам

Федеральное министерство внутренних дел Германии хочет быстрее выявлять и защищаться от скрытых гибридных атак, контролируемых из-за рубежа, и для этого будет создан новый центр для органов безопасности.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Решение принято на фоне роста количества инцидентов, имеющих признаки саботажа или дезинформационных кампаний: от массовых фейковых террористических угроз в берлинских школах до повреждения военной техники и диверсий под прикрытием "экологического активизма".

Немецкие органы безопасности подозревают, что за частью таких действий могут стоять российские спецслужбы или так называемые "одноразовые агенты", которых вербуют за деньги.

Новый центр планируют разместить в Федеральном ведомстве по охране конституции (BfV).

Как отмечается, его задачей станет оперативная оценка инцидентов, анализ возможных связей между ними и координация действий между федеральными и земельными органами. Это должно позволить быстрее определять ответственную структуру и принимать контрмеры.

Проект создания центра базируется на опыте уже существующих совместных структур, в частности Совместного центра противодействия терроризму (GTAZ) в Берлине и Центра противодействия экстремизму и терроризму (GETZ) в Кельне.

В них регулярно сотрудничают полиция, органы конституционной защиты, Федеральная разведывательная служба (BND), военная контрразведка (MAD), таможня и прокуратура.

Представитель МВД Германии подчеркнул, что "постоянно напряженная ситуация с безопасностью", в частности из-за угроз со стороны России, требует более тесного взаимодействия между всеми ведомствами.

Новый центр должен стать частью более широкого плана действий против гибридных угроз, подготовленного после первого заседания Совета национальной безопасности.

В то же время правовая база для деятельности таких совместных центров до сих пор остается неурегулированной.

Предыдущее правительство Германии анонсировало соответствующий закон, однако он так и не был принят.

Напомним, после поджога кабельного моста в районе Штеглиц-Целендорф на юго-западе Берлина 45 тысяч домохозяйств и 2200 предприятий остались без электроэнергии. В целом около 100 тысяч человек пострадали от самого длительного отключения электроэнергии в послевоенной истории, оставшись посреди зимы без света и отопления.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.

Также отметим, что мэр Берлина Кай Вегнер отказался просить прощения за то, что играл в теннис в первый день масштабного отключения электроэнергии на юго-западе Берлина, что вызвало шквал возмущения.

