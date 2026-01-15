Білий дім: європейські військові не вплинуть на рішення Трампа щодо Гренландії

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом.

Про це, як пише "Європейська правда", Левітт заявила на пресконфренції.

Журналісти запитали речницю Трампа щодо реакції президента США на нещодавнє посилення військової присутності європейських союзників по НАТО у Гренландії.

"Я не думаю, що європейські війська в Гренландії впливають на процес прийняття рішень президентом або на його мету придбати Гренландію",– відповіла Левітт.

Вона також заявила, що зустріч посадовців США, Данії та Гренландії у середу була "продуктивною", а Вашингтон планує і надалі продовжувати діалог щодо Гренландії.

"Це була хороша зустріч, і на ній сторони домовилися створити робочу групу з осіб, які продовжать технічні переговори щодо придбання Гренландії. Як мені повідомили, ці переговори відбуватимуться кожні два-три тижні, тож адміністрація має намір продовжувати діалог з данською стороною та поважною делегацією з Гренландії",– сказала речниця Білого дому.

Левітт повторила, що контроль над Гренландією відповідає "інтересам США у сфері національної безпеки".

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.